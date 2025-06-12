提升社會防衛韌性 高市府推全民國防應變精華版

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（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄市政府依國防部全民國防應變手冊，制訂手冊精華版，使民眾便於攜帶及瞭解住家附近防空避難場所等，並配合2025城鎮韌性（防空）演習，展現全民國防，提升社會防衛韌性。

高雄市政府民政局今天發布新聞稿指出，市府制訂高雄市全民國防應變手冊，使民眾瞭解住家附近防空避難場所及救濟站等，摺頁設計能收納於防災避難包中，便於攜帶及閱讀。

民政局表示，應變準則以整備個人緊急避難包及建立緊急避難地圖為重點。緊急避難包內含糧食、藥品、保暖用品及求生工具等，以因應風災或地震災時迅速攜帶避難急需。

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民政局指出，民眾透過「消防防災e點通」等APP及網站，可掌握住家鄰近避難收容場所、防空避難設施、急救責任醫院、急救站及救濟站等資訊，以建立住家緊急避難地圖，規劃迅速避難最佳路線、危機應處及簡易醫療急救等資訊。

民政局表示，民眾先期熟悉掌握，能降低災時恐慌並迅速做出反應。全民國防是展現全國民眾整體力量，做好萬全準備，保護自己，共同守護家園。（編輯：李亨山）1140612