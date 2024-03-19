花蓮吉安鄉行道樹被斷頭 公所：防落葉導致車禍

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮吉安鄉宜昌國小旁和東昌活動中心旁的行道樹，最近出現被「剃光頭」的狀況，有民眾看不下去向民代反映，鄉公所表示，修樹防落葉致車禍，修樹前都有上相關研習課程。

景觀樹醫李碧峰表示，樹木截頂除了樹型不美觀，未來容易叢生萌發不定芽，如此樹木將會更不安全、不健康。不當的截頂修剪容易造成中央主枝的頂芽優勢變成弱勢或斷絕，以致於樹冠內部分枝繁茂，影響通風及採光，不僅落葉較多且病蟲害也較容易發生，希望縣政府可以持續辦理景觀樹木修剪認證技術的教育訓練。

吉安鄉長游淑貞接受媒體聯訪表示，鄉公所接獲在地老人家建議而由清潔隊進行修樹，由於宜昌國小旁的桃花心木落葉時堆積路面，造成機慢車滑倒或自撞摔傷，之前已有多起車禍案例，加上接送學生的家長反映樹葉下陰暗，影響光線，所以才修剪樹木。

游淑貞指出，從修剪樹木前後的照片，可見舊的枝幹比新生的枝枒顏色深，並沒有修剪到舊的枝幹；清潔隊要修樹，之前都有參加修樹方法的相關研習課程。

行道樹的落葉造成民眾困擾，是否考慮更換樹種，游淑貞說，桃花心木是很好的樹種，不會更換，東昌活動中心前面是台灣欒樹，每種樹有不一樣的修樹方式，會配合生長期來修剪。

民進黨籍縣議員張美慧表示，從上一屆議員任內，就提案建議花蓮縣政府要訂定「花蓮縣路樹修剪作業程序」，但至今已3年，花蓮縣政府仍無作為。

張美慧說，不當修剪行道樹不僅樹木受傷，也影響了城市街道的年度景觀。路樹修剪有方法，兼顧防颱安全也必要，訂規則去遵循，才能避免互相卸責，其餘包括推動教育課程、證照制等，也都可行。

花蓮縣政府行政暨研考處表示，議員或生態團體提案縣府都會尊重，須經各方討論，因應環境需求來訂定相關修樹辦法，將會增加人力、預算。（編輯：黃世雅）1130319