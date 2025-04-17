檢調搜索藍地方黨部 盧秀燕：司法濫用到極致

（中央社記者郝雪卿台中17日電）對於檢調搜索國民黨台北市黨部，台中市長盧秀燕今天表示，重辦政治運動的發起人是打壓民主，以達到恐嚇、打壓的目的，這是民主倒退，司法濫用嚴重，應適可而止。

盧秀燕下午出席國民黨山地原住民立委盧縣一中部聯合服務處揭牌儀式，接受媒體聯訪，針對國民黨北市黨部因罷免案涉不實連署遭檢調搜索一事表示，她覺得國家這段時間，司法濫用到了極致，所以她才站出來講話，再次呼籲應適可而止。

盧秀燕強調，罷免是政治運動，罷免案的發起人，國家並沒有給予權力去查核連署人的身分，連署人如有不合格的情形，發起人沒有權力查核，只有選委會才擁有國家機制及權力去查核、可以去除錯。

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盧秀燕指出，如果針對罷免案發起人予以司法重辦，在法律上是不公平的，如此不但濫用國家司法，也有打壓民主之嫌，所以她再次呼籲，此事對總統賴清德的形象不好，會讓大家感覺國家濫用司法、打壓民主。

盧秀燕認為，她從政30年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，應適可而止；尤其罷免案發起人，沒有被國家授予或法定的能力去查核身分，國家有能力查核的是選委會人員，選委會可以去除錯、剔除。現在重辦這些政治運動的發起人，的確是打壓民主，達到恐嚇、打壓的目的，這是民主倒退。（編輯：吳素柔）1140417