讓石虎黑熊有安全回家路 林務局鐵道局簽合作協議

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（中央社記者余曉涵台北28日電）為打造讓石虎、黑熊等動物也有安全回家路，農委會林務局107年啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」外，今天也正式與鐵道局簽署合作協議，要促進國土生態健康跟永續發展。

農委會林務局今天舉行國土生態綠網成果交流研討會與簽署協議記者會，會中除邀請參與107年啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」的公私單位分享綠網建置策略與實例成果外，更與交通部鐵道局共同簽署「國土生態保育綠色網絡合作協議」。

農委會副主委黃金城在記者會中致詞時表示，國土生態保育綠色網絡建置計畫執行4年的成果豐碩，讓很多重要物種因此保留下來，像是石虎在農地開發、公路跟鐵路做防護網、生態廊道等方式，減少許多路殺狀況，也讓石虎可以保留下來。

黃金城指出，在東部的生態廊道，更是連結中央山脈、海岸山脈及東海岸，讓動物們可以在這2個山脈間有聯繫、活動。

林務局局長林華慶也說，台灣面積不大，若只依賴有限的國土保護區，對台灣的永續發展來說是不夠的，台灣綿密的公路、鐵路路網也對生物棲地有所影響，但在各單位努力下，有綠網的雛形，透過更改設計方式，讓動物有生態廊道可以走。

林務局表示，這次與鐵道局簽署協議讓公路及鐵道建設能更全面搭接國土生態綠網的建構，實務上花東地區鐵路雙軌電氣化計畫也已經是個開端，未來在雙方合作協議簽訂後，將透過鐵道與生態更密切的專業結合，推動更多區域網絡的生態友善措施。

林務局表示，研討會以「從森林到海岸，實踐國土空間串聯」為主軸，由「綠網藍圖空間策略規劃」、「生態廊道與動物通道建置串聯」、「生物多樣性熱點友善環境生產推動」、「里山里海社區公眾參與」等4大主題切入，共規劃25場精彩演講，要從綠網的多種面向為大眾說明國土生態綠網建置的階段成果與未來願景。

林務局指出，國土生態綠網計畫現階段已完成指認全台44個綠網關注區與45條保育軸帶，涵括丘陵、溪流、平原、海岸與離島等重要生態系串連的空間藍圖，在此藍圖架構下，各機關也持續透過空間聚焦，因地制宜開展行動。（編輯：陳政偉）1111028