野放石虎媽媽又生2寶 前胎「鹿谷哥」卻失蹤8個月

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）石虎Lulu又生下2隻寶寶。Lulu於2021年9月移地野放，研究人員認為可能今年9月生產，透過自動相機持續監測終於拍到，祝福石虎親子平安健康；但Lulu更早生的幼虎「鹿谷哥」則已失蹤8個月。

石虎野放保育再傳好消息，繼石虎「豆棗」不久前被拍到帶小石虎生活成為「二寶媽」後，行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊10月12日也拍到石虎Lulu帶著小石虎的影像，除祝福Lulu和她的小孩平安健康，也期許小石虎長大繼續拓展分布範圍。

自動相機拍到Lulu和1隻小石虎行經不久，又叼1隻小石虎走過，研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀，今天接受中央社記者訪問表示，推測Lulu帶著小石虎變換巢位，1隻小石虎自己走，另1隻可能還不會走路或休息，所以被Lulu叼著移動，確認是生下2寶。

（圖取自facebook.com/leopardcattaiwan）

林育秀說，Lulu在南投縣鹿谷鄉因入侵雞舍被民眾捕獲，透過通報於2018年12月31日送至特生中心，由於全身油膩膩，成為野生動物急救站首隻洗澡的石虎，獸醫檢查發現一些皮肉傷，及右前腳缺2個指頭，但傷口癒合，休養後於2019年2月1日回原地野放。

後續追蹤超過1年，仍多次入侵雞舍，也發現有生育，且帶著小石虎「鹿谷哥」去雞舍，因此，再次捕捉後進行電網制約訓練，於2021年9月移地野放，有穩定活動範圍，且移動到近10年研究資料中石虎分布範圍外定居，是目前已知南投石虎分布紀錄最南區域之一。

石虎Lulu定居後，石虎研究團隊架設自動相機拍到除Lulu外，至少還有2隻石虎出現，且從追蹤資料和活動情形也發現Lulu很可能今年9月初生產，研究人員便期待像「豆棗」一樣有機會拍到石虎媽媽帶小石虎活動影像，終於10月12日拍到Lulu帶著2隻小石虎。

另外關於Lulu之前的小孩「鹿谷哥」，林育秀說，鹿谷哥當初也因侵入雞舍被民眾捕獲，送至特生中心依失親幼獸模式進行訓練後成功野放，但先前拍到鹿谷哥跛腳，可見野外危險仍很多，但因鹿谷哥活動範圍大且無戴發報器，今年3月拍到身影後至今無音訊。（編輯：陳仁華）1111102