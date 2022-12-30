東卯山黑熊事件翻版？石虎「壽司」傳死亡訊號

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石虎「壽司」野放滿週年，研究人員前幾天才開心慶賀，不料今天收到死亡訊號，發報器被裝入塑膠袋丟河床，項圈疑人為剪斷，請民眾協尋。（圖取自facebook.com/leopardcattaiwan）

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）恐怕成「東卯山黑熊」事件翻版，石虎「壽司」野放滿週年，研究人員前幾天才開心慶賀，不料今天收到死亡訊號，發報器被裝入塑膠袋丟河床，項圈疑人為剪斷，請民眾協尋。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心石虎研究團隊野放石虎「壽司」，12月27日才慶祝野放滿週年，不料石虎研究團隊成員今天追蹤卻發現壽司佩戴的發報器發出死亡訊號，成員搜尋後在一個紫色塑膠袋找到發報器，斷面疑似人為造成，正全面尋找壽司下落。

研究團隊傍晚透過臉書（Facebook）粉絲專頁「石虎保育大使阿虎加油」指出，壽司最後活動範圍在水里鄉民和村、信義鄉地利村，希望大家協尋；若因為壽司危害雞舍，請讓團隊知道並協助處理，若是誤捕，不論壽司是死、是活，也請通報團隊，真心希望壽司活著。

團隊表示，壽司在野生動物急救站經過1年3個月醫療、復健和訓練，最終通過野放評估，2021年12月17日佩戴發報器後，同年12月27日在南投縣異地野放，後續由團隊追蹤，壽司建立穩定活動範圍前，幾次長距離移動都讓研究人員追丟，最多8天沒收到訊號。

團隊表示，壽司曾因侵擾雞舍，主人想放陷阱捕捉，所幸透過團隊介入溝通逃過危險，但更讓研究人員頭痛是壽司移動能力非常好，最遠跑到團隊追蹤石虎資料紀錄最東邊，已經達到無法用交通工具就能收訊的區域，目前壽司有穩定活動區域，但仍是非常大範圍。

壽司野放滿週年前夕，被自動相機拍到身影，彷彿想告訴研究團隊人員，牠過得很好、看看牠的壯碩體態。不料，今天發現壽司的發報器被裝入塑膠袋丟至河床，項圈斷裂處疑人為剪斷，團隊表示，每一隻石虎都是集結大家之力才重回野外，請民眾協尋「壽司」。

去年在台中東卯山果園誤中套索、傷癒野放的「東卯山黑熊」今年5月6日失去衛星訊號，最後發現遭埋屍南投縣仁愛鄉武界山區，衛星頸圈丟落懸崖，犯嫌布農族田姓與馬姓祖孫槍殺埋屍，當時外島服役的馬姓叔叔教唆宰殺，祖孫犯後自首，3人均獲緩刑3年。（編輯：郭諭儒）1111230