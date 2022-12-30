雞寮發現黑熊出沒 花蓮布農族人通報獲獎勵金

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮卓溪鄉秀巒部落布農族人蘇明生22日在自家雞寮發現黑熊蹤跡，主動通報林務局，經架設相機監測到黑熊身影，蘇明生獲頒新台幣8000元獎金，是台灣黑熊納入生態薪水方案後首例。

蘇明生今天接受媒體聯訪指出，雞寮距離住家約500公尺，21日傍晚兒子說雞寮有大型動物闖入，疑似是黑熊，隔天他到雞寮查看，有看到黑熊往山上離去的背影，並發現雞寮柵欄被破壞、飼料被拉出，原本養的11隻雞隻，少了1隻母雞。

蘇明生說，布農族長久來對黑熊很尊敬，一直與黑熊和平共處，在部落生活50多年，第一次親眼看到黑熊，雖然工寮被黑熊破壞，也不會想傷害牠，憂心其他雞隻受害，趕緊通報林務局玉里工作站技術士余志剛協助。

花蓮林區管理處獲報後，派員勘查現場，看見8坨排遺、台灣黑熊的黑毛，並架設3台相機監測，當晚就發現黑熊再度造訪，包含23、24日連續2晚都拍攝到台灣黑熊。

花蓮林管處經監測畫面推測，初步判定應是成年的公熊，從影片看到黑熊連續2天到雞寮找尋食物，每次都逗留1至2小時，把飼料拖出雞寮外吃光，且在雞寮上方至高處，也有發現飼料包痕跡，推測黑熊已在附近停留一陣子。

確認有黑熊出沒後，花蓮林管處立即展開因應措施，包含要求村民把飼養的雞、飼料都收走，徹底清空雞舍清空，25日至今黑熊就沒再出現，預計將監測3個月。

卓溪鄉登山協會理事長湯宗義說，布農族長者流傳下的故事，曾有族人殺害黑熊煮食，黑熊循著族人身上氣味，將家人殺害吃掉，因此布農族人都不敢獵殺黑熊，若不小心陷阱捕獲到，獵人不能馬上回家，要一個人在離家很遠的山上停留，避免將氣味帶回家中。

林務局花蓮林管處今天在卓溪鄉聚會所舉行台灣黑熊生態服務給付—自主通報表揚會，頒發「友善黑熊夥伴」及「友善黑熊團體」感謝狀、獎勵金給蘇明生及卓溪鄉登山協會。

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行政院農業委員會林務局9月12日宣布，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」新增台灣黑熊為生態服務給付對象，評定13縣市60鄉鎮為適用區域，包含巡護監測給付、拍攝到影像獎勵金，最多年領新台幣16萬元，10月上路。

林務局保育組長羅尤娟說，自主通報台灣黑熊現蹤、不傷害，生態薪水給付會先發給3000元獎勵金；通報後配合架設相機，加發5000元獎勵金，此例是黑熊納入生態薪水方案後首例。（編輯：謝雅竹）1111230