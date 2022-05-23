特生中心栽27種殼斗科植物 台灣黑熊吃堅果助健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）吃堅果對健康好，之於台灣黑熊亦然。特生中心今天表示，低海拔試驗站培育27種殼斗科植物，為收容的台灣黑熊所吃蔬果主食添入這些植栽果實，其堅果部分營養豐富助健康。

保育台灣黑熊愈來愈受到國人關注，行政院農業委員會特有生物研究保育中心發布新聞，分享如何照養收容的台灣黑熊飲食。

特生中心指出，特生中心低海拔試驗站位在台中市和平區烏石坑山區，為國內收容台灣黑熊重要場域，近年並成為失怙小熊及緊急救援黑熊的「中途之家」，成立20餘年來，陸續蒐集、培育了27種殼斗科植物，部分植栽已經結果，可供站內收容的台灣黑熊食用，宛若台灣黑熊的自然農園。

關於殼斗科植物，特生中心說，包含原生及引進栽植，從低到高海拔，台灣目前約有46種，並是中低海拔闊葉樹林的重要組成分子，常與樟科植物組成樟櫟林森林；殼斗科植物的果實由硬殼的堅果與帽子狀的殼斗構成，像是戴了頂帽子的果實，模樣可愛討喜。

特生中心並說，堅果部分富含澱粉、蛋白質、脂肪及維生素B群等多種營養成分，是秋冬季節野生動物的重要食物來源，台灣黑熊也會在秋季大量進食，藉此儲備度冬的能量，因此站內照養黑熊日常的食物，除了主要來源為市售蔬果，也加入各類殼斗果實，可提供市售蔬果缺乏的營養素，讓黑熊的食物更多元均衡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除收容與照養黑熊，特生中心揭示特生中心低海拔試驗站的願景，未來將結合站內的黑熊收容場域、黑熊野訓場及熊熊的自然農園殼斗科植物區，逐步發展為黑熊保育教育宣導據點，為台灣黑熊保育提供一個可身歷其境，體驗黑熊生活的特色解說教育場域。

特生中心補充，殼斗科植物也能提供優質木材製作家具、釀酒用橡木桶、軟木塞及香菇椴木等，例如頂級食材松露，便是與殼斗科植物細根共生的真菌類。（編輯：管中維）1110523