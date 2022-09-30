小女孩長大了 台灣黑熊Mulas身邊出現親密伴侶

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在台東廣原部落跟熊媽媽走失的小黑熊Mulas，2年前野放，2021年脫掉追蹤項圈，現在長大的Mulas，近日身邊多了親密伴侶。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）在台東廣原部落跟熊媽媽走失的小熊Mulas，2年前野放，去年脫掉追蹤項圈，近日林務局拍到她的身影，小女孩已長大，身邊多了親密伴侶。

108年7月底台東縣海端鄉廣原村民在部落田間發現被黑狗追獵的小黑熊，經林務局台東林管處和村民合力搶救，由林管處帶回照養，小黑熊當時研判尚未滿1歲，且是雌性，沿用當地女村長的姓氏，取名Mulas，意思是堅忍不拔、刻苦耐勞的精神。

台東林管處經過10個月的照養於109年6月野放，脖子戴上追蹤項圈，去年10月透過衛星發送卸除指令，Mulas正式完全回歸山林。

台東林管處今天發布新聞稿表示，日前回收設置於國有林班地內的紅外線自動相機影像，驚喜發現已經長大的廣原小熊Mulas身影，身旁還多了一隻黑熊同伴，這是從109年5月16日Mulas野放回森林家後，首度再次拍攝到牠的身影，著實令林務局驚喜與感動。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，野放時還是1歲出頭小女孩的Mulas，野放後展開在中央山脈森林全然自由的熊生，迄今已有2年4個多月。雖然台東林管處在野放時曾為牠佩掛能監測蹤跡與活動情形的衛星發報頸圈，但在13個月後的去年10月，透過衛星發訊，讓配掛在牠脖子上的追蹤頸圈自動脫落。

林孟怡表示，Mulas不再受到束縛，但台東林管處也無法再透過追蹤設備掌握牠的動向，只能在牠先前主要的活動熱點架設多處紅外線自動照相機，希望有機會從自動相機記錄的影像再看到牠的身影。

今天傳出好消息，日前台東林管處同仁例行性上山巡護，在換取自動相機記憶卡判讀影像資料時，從畫面中驚喜發現有著耳標的Mulas身影，已約2歲半的Mulas體態結實、毛髮亮麗，不時挖掘樹洞探尋食物、左右張望、倚靠在樹幹搔癢時還不慎滑倒，十分呆萌可愛。

更令團隊人員欣喜雀躍的是看見牠在山林裏與同伴嬉戲、玩耍的珍貴畫面，療癒了所有人員的工作辛勞，直呼「被融化了」。

整理畫面的台東林管處人員說，從畫面看到Mulas坐在大樹底下摩擦背部，不小心滑倒還用手掌撐了一下樹幹，動作如牠年幼時一樣可愛。Mulas摩背的行為可能是為了止癢，也有研究認為此種行為也可能藉此留下氣味吸引異性或與其他黑熊個體溝通的功用。

台東林管處人員說，同一相機也記錄到另一隻台灣黑熊入鏡，Mulas與牠友好地相互輕咬、拍打及嬉鬧，看起來互動良好，不過由影像尚無法確定性別；而由另一處監測點位拍攝到的連續性靜態影像中，則拍到Mulas追逐這隻黑熊同伴，以及兩隻黑熊一前一後經過攝影鏡頭的畫面。

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透過這些影像，可以發現Mulas在山林裡非常適應，還交到了「熊熊好朋友」。

根據玉山國家公園網站台灣黑熊科普，台灣黑熊於3、4歲時性成熟，且雄性通常要較雌性晚一年。台灣黑熊的發情期約在每年6至8月，懷孕期約歷時6至7個月，且受精卵有延遲著床的現象，野外母熊常於12月至次年2月之間產下幼熊，每次生產1至3隻幼熊，哺乳期約為半年左右。台灣黑熊是獨居性的動物，生殖交配時期，公熊會尾隨中意的雌熊數日，等到交配之後，二者便各奔東西，回復獨來獨往的生活。（編輯：郭諭儒）1110930