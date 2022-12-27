秀巒部落通報台灣黑熊現蹤 適用生態薪水首例

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）林務局花蓮林區管理處今天表示，22日花蓮縣卓溪鄉秀巒部落主動通報台灣黑熊現蹤，適用生態薪水方案，已進行緊急處理保育。林務局並說，此為台灣黑熊適用生態薪水的全國首例。

行政院農業委員會林務局9月12日宣布，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」新增台灣黑熊為生態服務給付對象，評定13縣市60鄉鎮為適用區域，包含巡護監測給付、拍攝到影像獎勵金，最多年領新台幣16萬元，10月上路。

林務局今天發布「一隻台灣黑熊之死—711/568的人間記事」紀錄片。林務局局長林華慶感傷之際，呼籲國人反思人熊和平相處之道。他說，近日花蓮林區管理處告知，接獲部落主動通報黑熊出沒，他希望原本編號711、後來編號568的東卯山黑熊二次誤觸陷阱、救傷、野放後又落陷阱而亡事件，別再發生。

林務局花蓮林區管理處技士朱何宗接受中央社記者訪問時說，22日傍晚接獲花蓮縣卓溪鄉秀巒部落主動通報有台灣黑熊現蹤後，儘速派員前往勘查，看見8坨排遺、台灣黑熊的黑毛，以及飼料袋被拉出去等跡象，確認是台灣黑熊出沒。

他也說，初步判定應是成年的公熊，經確認有台灣黑熊出沒在部落，也展開相關因應措施，包含請村民把飼養的雞、飼料都收走，徹底將雞舍清空，村民都願意配合，並架設3台相機監測，當晚就發現黑熊再度造訪，包含23、24日連續2晚都拍攝到台灣黑熊。

接著，他說，目前已展開「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，宣導村民注意、配合相關因應措施，以利保育台灣黑熊平平安安、永續生存。林務局保育組組長羅尤娟證實，此例為台灣黑熊納入生態薪水方案後的全國首例。

林務局補充，自主通報台灣黑熊現蹤、不傷害，生態薪水給付會先發給新台幣3000元獎勵金；通報後配合架設相機，加發5000元獎勵金。

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執行巡護監測給付，將再發給兩筆經費運用，包含成立黑熊巡守隊並每月巡守，每年最高核發6萬元獎勵金；以及巡守範圍拍攝到黑熊影像，每次發給5萬元，每年2次為限。

林華慶一再重申，近年新研發改良縮小踏板直徑、套鎖圈束的獵具，不會傷及腳掌較大的台灣黑熊，呼籲所有使用山豬吊等陷阱的村民，拿去跟在地林區管理處免費交換；林務局也製作印有通報專線資訊台灣黑熊袖套、背袋宣導全民發現黑熊主動通報、保育黑熊。（編輯：陳政偉）1111227