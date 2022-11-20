苗栗縣石虎路殺今年第10起 公石虎重傷安樂死

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣苗130線苑裡路段昨晚發現1隻受傷石虎，經保育人員送醫，因脊椎斷裂、下半身癱瘓傷勢嚴重，評估無法救治而執行安樂死。縣府表示，這是苗栗今年第10起石虎路殺案件。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科科長張葦今天指出，19日晚間9時30分接獲民眾通報，在縣道130線苑裡路段往東方向有路殺石虎，經送醫檢查為3520公克的公石虎。

張葦表示，受傷石虎因脊椎斷裂、下半身癱瘓、橫隔膜破裂，嚴重內出血，經評估無法救治而執行安樂死，個體將送往南投特生中心研究利用，這已是苗栗縣今年第10起石虎路殺案件。

苗栗縣議員陳品安也透過臉書發文表示，昨晚跑完行程返家途中，接獲鄉親通報發現受傷石虎，發現石虎的年輕騎士是因就讀苑裡鎮蕉埔國小期間，曾學過石虎保育的相關知識，才能很快辨認出石虎的特徵並協助通報。

陳品安表示，遺憾這隻美麗的石虎最後仍因傷勢嚴重無法存活，讓人感到不捨，但也要謝謝蕉埔國小把石虎保育納入校定課程，讓石虎保育教學能持續扎根，石虎保育工作真得非常需要大家持續關注。（編輯：李錫璋）1111120