石虎入侵農地別慌 通報最高可領3000元

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（中央社記者張雄風台北6日電）為保育瀕危物種、扭轉居民對野生動物侵擾的負面印象，農委會針對石虎、草鴞、水獺與水雉、黑熊等保育動物訂生態服務給付計畫，入侵通報獎勵最高新台幣3000元，另外也有監測、巡守給付。

行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，今年度持續補助縣市政府實施「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，針對瀕危與重要物種分布和生物多樣性熱點區域，給付「生態薪水」給配合制度執行保育措施的友善生產者和社區居民。

農委會說明，生態服務給付方案自110年起推動至今，已有10個縣市、83個鄉鎮、74個社區加入，超過1700人參與，促成友善管理農地與棲地面積逾700公頃，成功營造412處野生動植物棲地環境，保全農業生產地景。

農委會進一步說明，生態服務給付推動方案分為「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」兩大類別，前者針對石虎、草鴞、水獺與水雉4種瀕危物種，後者則是針對水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林4個重要棲地型態。

此外，農委會指出，今年除延續原方案4物種及4棲地給付內容，更將在各山村部落大力推動去年9月上路實施的台灣黑熊生態服務給付示範計畫，在部落間傳遞正確黑熊保育觀念，以防止誤捕、誤傷黑熊隱匿不報的憾事再發生。

根據方案，「重要棲地生態服務給付」如水梯田最高每公頃可給付3萬元，水田、私有保安林等最多2萬元，水田最多1萬元；「瀕危物種生態服務給付」中，友善農地給付最高每公頃3萬元，如石虎、水獺入侵通報每場域最高3000元、監測最高1萬元等，若是自主巡護，每社區最高給付6萬元。

台灣黑熊生態服務給付部分，發現疑似黑熊入侵畜（禽）舍、農舍、工寮、果園等，通報可獲得3000元，若願意配合監測3個月，再核發5000元獎勵金，每場域1次為限；若社區成立巡守隊，每年可核發最高6萬元獎勵金，在巡守過程中拍攝到台灣黑熊，每次發給最多5萬元獎勵金，每年以2次為限。（編輯：陳政偉）1120206