苗縣卓蘭55.6公頃保安林 全區皆石虎重要棲地

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗卓蘭內灣里境內編號第1310號保安林檢訂成果近日公告，檢訂後面積約55.68公頃，且皆屬石虎重要棲地，縣府提醒民眾進入保安林範圍留意自身行為，同時守護石虎生存棲地。

苗栗縣政府農業處今天透過新聞稿指出，編號第1310號保安林屬「土砂捍止保安林」，編入目的為防止土砂崩壞、流失，以免造成附近農耕地損害，維護當地居民生命財產，經農委會例行檢訂並公告成果，面積約為55.68公頃，較上次檢訂面積減少0.06公頃。

縣府農業處林務科表示，這處保安林位於卓蘭鎮內灣里，由卓蘭市區行駛苗58縣道往白布帆方向至內灣村續行約800公尺，左側即為保安林起點，續行2100公尺至「東安」為終點，保安林帶屬狹長型，高低落差稍大，全區坡度均在30%以上。

農業處特別提醒，第1310號保安林全區皆位於石虎重要棲地範圍內，民眾在進入保安林範圍後留意自身行為，共同維護保安林環境，同時也守護石虎生存棲地。

農業處指出，保安林功能為預防災害或涵養水源、國防、公共衛生等必要目的，藉由豐富森林資源及植群覆被，截留雨水、減少沖蝕、保護土地，植物根系更可穩固土壤、增加土壤孔隙，達到鞏固土石、涵養水源等作用；沿海區域的保安林，則有形成屏障抵擋強風、鹽霧等危害，達到防風、防潮效果，以保護國民生命財產安全。（編輯：李錫璋）1120216