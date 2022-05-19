東卯山黑熊遇害遭掩埋 解剖初步證實與槍傷有關

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）野放的東卯山黑熊日前被發現遭掩埋，林務局今天說，解剖初步證實，黑熊死因與槍傷或其他人為因素有關，也推測黑熊是因返家行為遠離野放環境後遇害，同時公開野放決策過程。

東卯山黑熊經歷二度野放，在4月12日異地野放後北移，5月6日起失去訊號，9日在最後收訊處附近、離南投仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現遭掩埋，頭胸都有明顯傷口。

林務局今天發布新聞稿指出，黑熊經農委會家畜衛生試驗所解剖檢視發現，頭骨局部碎裂，身體有彈孔，疑似為槍傷或其他兇器所致，但因案件已由檢警積極偵辦中，剖檢報告詳細資訊暫無法公開，籲外界暫勿揣測，靜待檢方調查。

林務局也提到，解剖除了初步證實死因與槍傷或其他人為因素有關，家衛所也發現黑熊遺體脂肪層正常偏厚，身體狀態評分良好，BCS（Body Condition Score）為4/5，腸道則有黑色團塊，推測黑熊野放後的覓食狀況正常，食物來源應無虞。

針對外界疑惑為何當初擇定於丹大山區進行黑熊野放，林務局也說明當初野放的決策過程，強調除有事先參考國外文獻及近期多次野放台灣黑熊累積經驗，制定「臺灣黑熊野放評估標準」，東勢林區管理處也針對東卯山黑熊原棲息的大雪山國家森林遊樂區及雪霸國家公園周遭聚落居民進行訪調，有近5成居民贊成讓牠重返山林，但也有超過5成居民並不希望再野放回鄰近聚落的原棲地。

林務局表示，去年10月19日再邀集多名專家學者，針對東卯山黑熊生理健康狀態、野外存活能力、圈養時期與人的互動關係等評估是否野放，最後共識決議認為黑熊恢復狀態良好，願給黑熊再一次回歸自然的機會，倘若再度滋擾聚落，就會啟動捕捉並終生圈養；而考量在地居民意見，「異地野放」也獲得較多專家支持。

林務局後續便指示各林管處盤點適合黑熊野放的棲地，並於去年11月17日再邀集專家共同研商野放地點，「丹大野生動物重要棲息環境」成為首選，且東勢林區管理處後續也召開說明會，居民也同意黑熊野放於該區域，萬一黑熊接近部落時也願意配合必要的防熊措施。

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林務局強調，衛星追蹤資料事實證明，東卯山黑熊野放後在「丹大野生動物重要棲息環境」時都安全無虞、沒有受到人為干擾，且天然食物充足，並沒有因覓食需求而入侵周邊農地、農舍。

不過，黑熊一路迂迴向北移動，離開了安全的丹大山區，當林務局與監測團隊察覺，黑熊可能出現類似文獻記錄的美洲黑熊異地野放後常見的「返家行為」後也立即啟動緊急應變措施，包含重新往北設定電子圍籬範圍、預先與可能行經的沿線社區溝通，請居民收起農害防治及狩獵陷阱，盼讓牠能平安返家，但最後仍遇害身亡，留下無限遺憾。（編輯：陳政偉）1110519