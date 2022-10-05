石虎日好消息 豆棗失親獲救野放南投成二寶媽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）石虎「豆棗」去年4月出生不久就失去親人，被苗栗後龍居民發現，轉送特生中心照養，今年4月野放，自動相機9月拍到豆棗帶著小石虎生活成為「二寶媽」，今天石虎日發布好消息。

推動石虎保育，特生中心以「石虎」諧音將每年10月5日訂為「石虎日」。「林務局-森活情報站」、「石虎保育大使阿虎加油」、「野生動物急救站」今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁同步發布好消息，1隻去年4月失親獲救的石虎「豆棗」日前產下2隻石虎寶寶。

石虎研究團隊表示，豆棗去年4月獲救時體重僅246公克，尚未開眼，推估年齡約7至10日齡，因為當時身上很多跳蚤，所以暱稱為「豆棗」，經行政院農業委員會特有生物研究保育中心救援、照養、訓練，今年4月繫上發報器順利野放，研究人員7月底發現豆棗行為模式有些變化，侷限在小範圍，且白天回到相同位置。

自動相機拍到豆棗「1打2帶小孩」畫面，確認豆棗生下石虎寶寶，團隊表示，友善石虎的農場只占豆棗活動範圍一小部分，區域內還有很多潛在威脅，包括遊蕩犬貓、棲地開發、使用殺草劑的農地等，拍到豆棗親子活動區域，就是剛用過殺草劑的田地。

團隊表示，豆棗野放後長距離移動，從集集鎮跑到南投市一帶，定居合作農友田區附近，過著田園生活，看似愜意，卻仍暗藏危機，要讓豆棗、其他野生動物生活環境更好，需努力的事還很多，包含推動友善石虎農作、營造好的棲息環境等，需要社會大眾一起參與。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

特生中心表示，近年針對石虎，政府投入許多資源且擬定相關保育對策，其中針對失親幼獸訓練、評估和野放，都由特生中心野生動物急救站、石虎研究團隊負責執行，盼將這些個體補入增加野外族群。

野生動物急救站表示，動物野放前通過運動能力、躲藏能力、覓食能力、環境應對能力、面對天敵反應、對人有無親近反應等評估，並與石虎研究團隊追蹤、監測，證實通過評估後野放的石虎具野外生存能力，但棲地破碎化及環境太多非自然危險因子，不只人為飼養野放動物，就連原生存野外的動物也面臨威脅。（編輯：黃世雅）1111005