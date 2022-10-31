台72線快速道路石虎遭路殺 苗縣年度第7起

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苗栗縣台72線快速道路後龍路段29日深夜發現一隻死亡石虎，縣府農業處31日表示，這隻公石虎被發現時臟器外露，推測為路殺，這也是苗栗縣2022年以來第7起石虎路殺案件。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月31日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣台72線快速道路後龍路段29日深夜發現1隻死亡石虎，縣府農業處今天表示，這隻公石虎被發現時臟器外露，推測為路殺，是苗栗縣今年以來第7起石虎遭路殺案件。

苗栗縣警察局竹南分局指出，後龍分駐所29日深夜11時許接獲報案，有用路人行經後龍鎮台72線往西約2公里處發現有疑似石虎的動物遺體在車道上，員警隨即趕赴現場。

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因台72線車速較快，員警為確保行經人車及到場處理人員安全，在現場進行警戒指揮交通，讓相關人員順利進行記錄並移置石虎，後續將再移由縣府農業處自然生態保育科處理。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦表示，遭路殺的石虎，經檢查為3.7公斤的成年公石虎，發現時臟器外露，推測遭車輛撞擊，目前個體已送至南投特生中心研究利用，這也是苗栗縣今年第7起石虎路殺案件。（編輯：張銘坤）1111031