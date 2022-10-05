台灣生物多樣性有1001處秘境 號召公民來記錄

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農委會特有生物研究保育中心5日舉行「台灣的生物多樣性開放資料成長與空缺」記者會指出，納入公民上傳生物資料在內的「台灣生物多樣性網絡」，迄今已蒐羅1700萬筆生物分布資料，且統計從2000年迄今資料所覆蓋的陸域面積，也從35%上升到78%。中央社記者楊淑閔攝 111年10月5日

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）特生中心今天表示，「台灣生物多樣性網絡」網站蒐羅1700萬筆生物分布資料，2000年迄今資料覆蓋陸域78%，約剩2成尚無資料，其中2%、1001處秘境可到達，號召公民前往記錄上傳。

農委會特有生物研究保育中心今天召開「台灣的生物多樣性開放資料成長與空缺」記者會。特生中心助理研究員柯智仁指出，納入公民上傳的生物資料在內的「台灣生物多樣性網絡」，迄今已蒐羅1700萬筆生物分布資料，且統計從2000年迄今的資料所覆蓋的陸域面積，從35%上升到78%。

他並說，扣除上述已經蒐羅生物分布資料的陸域面積，還剩22%、約2成沒有任何生物資料，其中2%、約1001處是一般人可以輕易到達的，希望公民前往，並運用以下所述幾個平台，上傳觀察、記錄到生物資訊。

這幾個平台包含愛自然（iNaturalist）、eBird，或是由特生中心所推動的各項公民科學計畫，例如：路殺社、暮光之城—蛾類世界、台灣爬行類回報、台灣蛛式會社、台灣維管束植物調查及物候觀察、全面網螺調查計畫、獺足金門、蝸蝸園－台灣陸生蝸牛交流園地等。

想知道特生中心評估一般人可到達還沒有生物分布資料的2%陸域面積，可至「台灣生物多樣性網絡」點選「看資料視覺化」，然後點開標題「物種數分布圖Species Richness」旁的橫線方塊，點入「資料空缺圖台」，即可見全台1001處一般人可輕易到達、但尚無生物資料的地點，每一處都以紅點做標示。

且此標示紅點的台灣圖上方的文字段落裡，可見藍色字體的「Google線上地圖」字樣，點開後有結合Google地圖功能、可進行導航的台灣地圖可運用。

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特生中心主任楊嘉棟說，台灣目前蒐羅的生物筆數在亞洲僅次於印度，但印度人口、面積比台灣大很多，累計蒐羅快4000萬筆；台灣今年可望突破1800萬筆。

柯智仁補充，若以不同類群生物資料統計，目前全台蒐羅的生物，陸域脊椎動物包含鳥類、哺乳類等占整體資料71%；比較不易觀察、記錄的水域生物，包含魚類與水棲昆蟲等僅占整體資料的5%（含淡水、鹹水生物）。（編輯：張芷瑄）1111005