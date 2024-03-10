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玉山下冰霰部分步道濕滑 玉管處籲登山需有雪地裝備

2024/3/10 15:29（3/10 15:41 更新）
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受到強烈大陸冷氣團影響，玉山10日上午開始下起冰霰，玉山氣象站及排雲山莊都能看到冰霰，山區成為銀白世界。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月10日
受到強烈大陸冷氣團影響，玉山10日上午開始下起冰霰，玉山氣象站及排雲山莊都能看到冰霰，山區成為銀白世界。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年3月10日
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（中央社記者吳哲豪南投10日電）受冷氣團影響，玉山上午開始下冰霰，山區成為銀白世界；玉管處指出，玉山步道因結冰濕滑，如近日持續降雪，步道嚴重結冰，將進行雪地加強服務措施，需有裝備及領隊才能登山。

根據交通部中央氣象署提供的資料，受到強烈大陸冷氣團影響，玉山上午開始下冰霰，玉山氣象站及排雲山莊都能看到冰霰，山區成為銀白世界。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞，說明玉山群峰氣溫低，玉山步道部分路段結冰濕滑，加上風勢強勁，想要攀登玉山的山友務必攜帶雪地裝備，做好風險評估後再決定是否要登山。

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玉管處指出，根據中央氣象署預報資料，明天有鋒面通過及東北季風增強，玉山地區有機會再降雪，若降雪持續，或排雲山莊以上步道嚴重結冰或積雪，不適合進行登山活動，玉管處會適時進行「雪地加強服務措施」。

玉管處表示，實施雪地加強服務措施時，登山民眾需上傳「雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表（含聲明書）」備查，登山隊伍人數降為含領隊最多只能有6人，且領隊應具備雪地相關訓練及技術，才能攀登玉山。（編輯：黃世雅）1130310

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