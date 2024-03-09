龜山島地景工程融合人文歷史 獲台灣景觀大獎

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）東北角及宜蘭海岸風管處今天表示，龜山島文化地景形塑工程獲2023年台灣景觀大獎「風景遊憩類」佳作；合併日前獲2024德國柏林國際旅展（ITB）金城門獎，勇奪國內外雙獎肯定。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天發布新聞表示，9日以龜山島文化地景形塑工程，獲「2023年台灣景觀大獎－風景遊憩類」佳作。

風管處遊憩科長辛靜如告訴中央社記者，台灣景觀大獎是中華民國景觀學會舉辦；因龜山島擁有豐富動物植物生態及歷史，地景工程將島嶼融合自然景觀與人文歷史，經評審獲獎。

風管處表示，東北角擁有豐富的觀光資源，龜山島3月1日剛開放登島，獲獎工程從設計初期踏勘島上歷史，訪問耆老將漁民生活和傳統工藝融入景觀設計。後期克服島上嚴苛氣候完成工程，都以活化舊聚落為主，重塑龜山島風貌，展現漁村文化魅力。

新聞稿說，6日以「漫旅東北角-花沫。鐵道微旅」影片，榮獲2024德國柏林國際旅展（ITB）金城門獎的觀光區域類銀星獎。

管理處處長游麗玉表示，影片描述東北角漫步海岸微旅行，結合鐵道及自行車、特色品牌商家，呈現自然海岸風景與浪漫環境氛圍。

風管處說，這次獲國內外雙獎肯定，為東北角觀光創新篇章，盼望增加觀光動能，吸引更多遊客造訪，成為旅客喜歡的旅遊目的地。（編輯：張銘坤）1130309