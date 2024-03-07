北台灣濕冷 吳德榮：8日水氣減、9日低溫探9度

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天針對基隆、新北發布低溫特報。氣象專家吳德榮表示，今天北部濕冷，明天水氣減少，但輻射冷卻影響，明晚北台灣仍有局部攝氏10度左右低溫，9日清晨更可能降至9度以下。

中央氣象署今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，基隆及新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市中壢區11.1度、新北市石門區11.4度；其他縣市部分，基隆市七堵區為11.9度、台北市文山區12.1度、台中市清水區12.6度、台南市後壁區14度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天強冷空氣南下，北濕冷，中南部轉濕涼、早晚冷；各地皆有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至9日上午、各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨；北台灣冷、其他地區早晚冷。明晚、9日清晨因「輻射冷卻」加乘，北台灣部分平地最低氣溫，明晚降至10度、9日晨續降至9度以下，台北測站有符合「強烈大陸冷氣團」機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，9日下午起至10日冷空氣緩慢減弱，氣溫逐日緩升，鬆散的中層雲自華南逐漸移入，各地雲量漸增，天氣仍偏涼、早晚微冷；10日中層雲為近山區帶來局部零星小雨。

吳德榮說，11日鋒面快速通過，各地轉有局部雨；12、13日鋒面遠離、各地晴朗穩定，北舒適、南微熱，早晚涼，呈現日夜溫差大的天氣。（編輯：陳仁華）1130307