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漫遊苗栗善用TPASS月票 可踩點旅遊、抽住宿券

2024/2/29 18:02（2/29 18:06 更新）
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TPASS行政院通勤月票2023年間啟用，苗栗縣跨足中彰投苗、桃竹竹苗2大生活圈，特別推出特色旅遊踩點活動，29日舉辦宣傳記者會，鼓勵民眾使用TPASS漫遊苗栗。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月29日
TPASS行政院通勤月票2023年間啟用，苗栗縣跨足中彰投苗、桃竹竹苗2大生活圈，特別推出特色旅遊踩點活動，29日舉辦宣傳記者會，鼓勵民眾使用TPASS漫遊苗栗。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年2月29日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）TPASS行政院通勤月票去年啟用，苗栗縣跨足7縣市、2大生活圈，推出特色旅遊踩點活動，集結鄉鎮景點與在地特色店家合作，持TPASS到苗栗旅遊，有機會抽中住宿券等大獎。

苗栗縣分別跨足中彰投苗、桃竹竹苗2大生活圈，2地區的TPASS通勤月票，先後於去年7月及10月啟用，除嘉惠通勤和通學民眾，縣府為推廣用於觀光旅遊，今天在縣府大廳舉辦「漫遊苗栗TPASS GO給力」特色旅遊踩點記者會。

苗縣政府工務處長古明弘指出，TPASS特色旅遊踩點方案，預定4月1日全面啟動，民眾在5月30日前，持TPASS到苗栗旅遊，在活動指定店家掃描QRcode並填寫資料上傳，有機會抽中享沐時光莊園渡假酒店雙人房平日住宿券、湯悅溫泉會館住宿卷、泡湯券及著名景點門票等獎項。

苗栗縣長鍾東錦出席記者會表示，苗栗位在2大生活圈交界，地理位置「得天獨厚」，境內有泰安溫泉、原民文化、木雕產業及國際雙慢城等旅遊勝地，1年4季有不同水果、客家美食和好山好水，持有TPASS一卡在手，即可暢遊山海線人文風情、體驗閩客和原住民文化，可讓TPASS月票的效益發揮到淋漓盡致「非常划算」。

鍾東錦說，善用定期月票到苗栗旅遊，還有助於節能減碳，3月即將盛大登場的白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，4月賞螢季和5月桐花祭等，都能讓遊客盡情參與，縣府與鄉鎮市公所將全力配合，共同帶動定期月票熱賣與觀光產業蓬勃發展。（編輯：方沛清）1130229

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