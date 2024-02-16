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台鐵自動售票機增TPASS續購 2/23起全台車站適用

2024/2/16 17:28
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵公司今天表示，為提升旅客續購TPASS行政院通勤月票的便利性，自動售票機新增通勤月票續購票及查詢服務功能，23日起於全台各車站共432部自動售票機皆可提供服務。

台鐵發布新聞稿，旅客於自動售票機進行續購TPASS通勤月票，可於原通勤月票訖日10日內（MeNGo卡3日內） ，以原設定的通勤區域及月票方案為限，續購的起始日接續原通勤月票的訖日，超過原通勤月票的訖日者無法於自動售票機辦理續購。

台鐵表示，自動售票機續購付款方式，以票證卡片的餘額扣款（電子錢包內扣款），如餘額不足時，可先於自售機辦理現金加值。

台鐵說，各車站自動售票機可提供車站搭乘區域內的原方案續購票設定，如台北車站僅能提供設定基北北桃區域1200方案通勤月票，不可設定其他區域如：中彰投苗、南高屏區域通勤月票。（編輯：管中維）1130216

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