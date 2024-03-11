112年旅宿房價漲 觀光署：國旅動能仍強勁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）觀光署今天公布統計，112年觀光旅館平均房價為4660元、旅館業2671元，都較111年上漲。不過，旅宿房價上漲未影響民眾選擇國旅，住客人次較疫情前略增，國旅動能仍強勁。

交通部觀光署發布新聞稿公布112年旅館住宿平均房價，觀光旅館業平均房價為新台幣4660元，較111年平均房價4195元，增加465元（成長11.08%）；旅館業112年平均房價2671元，較111年2479元，增加192元（成長7.75%）；民宿112年平均房價2509元，較111年2487元，增加22元（成長0.88%）。

觀光署分析，平均房價上漲原因主要受各項營運成本提高所致，包含112年平均消費者物價指數（CPI）漲2.5%，創15年來次高；112年上半年電價平均調漲11%，並拉長尖峰電價時段，電費成本大幅增加；每月基本工資也逐年調升，由108年2萬3100元增至112年2萬6400元。

觀光署表示，產業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力成本不斷提高，都推升旅宿業營運成本。

除了營運成本提升外，旅宿業者提升住宿品質也讓房價提高。觀光署表示，業者為增加住宿體驗內容及提高服務品質，房價多有包含餐食、親子主題活動、旅館周邊景觀導覽等服務費用，各縣市政府也積極辦理各項觀光活動，演唱會等，聚客影響及國門開放、國際客湧入，推升旅宿的需求，也提高客房售價。

觀光署認為，國旅市場趨向多元化，包含休閒度假、商務、小資平價等不同服務內容，市場逐漸分眾化，以112年觀光旅館平均房價4660元來看，其中高於平均房價的觀光旅館占整體34%，部分業者已朝高端服務市場發展。

雖然住宿房價成長、出國旅客大增，但並不影響民眾選擇國旅意願。根據觀光署的入住率統計，112年旅宿業整體住客人次約為7983萬3000人次，較111年國境尚未開放時增加約1448萬9000人次，較108年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前增加約2萬人次，顯示112年旅宿業整體住客人次已超越疫情前水準。

觀光署說，客源來看，台灣旅客112年較111年增加5.88%，與108年相比也增加23.88%，顯示國境開放後，國內旅遊持續疫情期間熱絡，國旅動能仍相當強勁，外籍旅客持續回流中。

此外，觀光署指出，觀光旅館、旅館兩者主要差別，觀光旅館需要向主管機關籌設，而一般旅館則是採登記制。（編輯：管中維）1130311