討論國旅價格及品質為關鍵字 強化服務成當務之急

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（中央社記者余曉涵台北13日電）去年旅宿業價格持續上漲，根據數據調查公司調查，民眾討論國旅的關鍵字為「價格」及「品質」，顯示強化服務是當務之急。

大數據（股）公司日前發布新聞稿公布「如何運用AI賦能觀光產業」洞察報告，報告透過「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情聲量分析2023年10大熱議產品，當中機票、行李箱佔據前2名，旅平險也緊跟在後。

根據報告，觀光旅遊聲量熱門關鍵字圍繞「出國」相關議題，「行李箱」、「機票」及「旅平險」等產品關鍵字聲量年成長皆高達1倍以上，尤其以行李箱成長幅度最多。

大數據表示，奪下2023年10大熱議商品的「機票」，其聲量較前一年成長2倍，高峰分別落在6月日圓創新低、7月香港政府送免費機票、9月虎航9週年促銷。

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國旅方面，大數據指出，從「KEYPO大數據關鍵引擎」的「國內旅遊」文字雲可發現，多數討論圍繞在「價格」，大多反應台灣住宿太貴了、物價高、國旅品質差、不如出國，因此，價格、品質是國內旅遊的痛點，強化服務是業者的當務之急。

大數據公司營運長蔣志薇指出，在日新月異的AI時代，語言翻譯、個人化體驗、智能客服將成為觀光旅遊業AI應用3大趨勢。（編輯：郭諭儒）1130313