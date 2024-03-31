新電價4/1上路 近7成一般住宅電價漲3%

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（中央社記者謝方娪台北31日電）新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲。民生用電方面，每月用電量落在330度以下的住宅漲幅最低、僅3%，影響戶數達908萬戶，占比近68%。產業年用電量未達5億度的一般產業，電價調幅也均不高於14%，逾44萬家工業用電戶適用。

台電試算，住宅用戶若夏月每期電費帳單在4500元上下，等於每月約2300元，用電約700度，調整後每月電費增加99元，平均每天約增加3元；夏月每期電費若約1300餘元，相當於每月700元上下，月用電度數約330度，調整後每月電費增加21元，平均每天增加不到1元。

台電背負政策任務以致虧損嚴重，電價費率審議會22日決議電價4月起平均調漲11%，國民黨團及民眾黨團提案建請立院決議停止調漲電價，立法院會29日處理提案，2項提案雖逕付二讀，但民進黨團隨即提議送交協商。針對立法院的動作，經濟部表示，電價調漲方案依法經由電價費率審議會決定，電價將於4月1日如期調漲。

根據台電公告4月1日新電價，民生用電及產業用電將全面調漲，但依用電量區分不同級距，電價漲幅將各有不同。民生用電方面，每月用電量落在330度以下的住宅及700度以下的小商店，電價調幅最低、僅3%，影響戶數各達908萬戶及55萬戶。

每月用電量落在331至700度的住宅、701至1500度的小商店，電價調幅為5%；每月用電量落在701至1000度的住宅、1501至3000度的小商店調漲7%；每月用電量達1001度以上的住宅、3001度以上的小商店調漲10%。

一般住宅收到的電費帳單均以2個月為一期，換言之，一期電費金額要除以2才是每月電費；此次住宅用電每月落在330度以下調漲3%，以一期電費單而言，就是用電660度以下調漲幅度為3%。台電指出，全台約有2/3住宅用戶夏季電費每月最高約700多元，此次調漲電價後，換算每天增加不到1元。

產業用電方面，年用電量未達5億度的一般產業，電價調幅均不高於14%，合計有逾44萬家工業用電戶適用。另年用電量達5億度以上且2年平均正成長的「用電大戶」、及網路資料中心另設級距，電價調幅至多達25%。

台電表示，此次電價調整方案是經審議會針對國營事業營運、社會經濟情形、民生物價穩定、使用者付費及產業競爭力等因素通盤考量並納入國會意見，充分討論後所作決議，盼外界理解電價費率審議會秉持專業判斷、依法所作決議，讓台電能續行穩定供電使命。

近年國際燃料價格暴漲，主要國家紛紛調漲電價因應，2020年至2023年間，韓國工業及民生電價累積調幅分別為87%及49%，英國為126%及79%，法國為160%及22%。（編輯：林淑媛）1130331