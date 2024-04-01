4月起多項民生新制上路 電價牌照稅與房貸利率調整

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（中央社記者羅元駿台北1日電）4月起與民眾荷包有關的方案陸續上路，包括新電價方案4月1日實施，平均調幅約11%、牌照稅繳納，以及因應央行升息，公股行庫最快2日調整非政策性房貸利率，首購族房貸利率地板價將來到2.185%；與民生息息相關的機制彙整一次看。

新電價方案1日起實施 平均調幅11%

根據台電公告4月1日新電價，電價平均調漲11%，家庭電價平均調漲4.5%、產業用電價格平均調漲12.7%，但依用電量區分不同級距，電價漲幅將各有不同。

民生用電方面，每月用電量落在330度以下的住宅及700度以下的小商店，電價調幅最低、僅3%，影響戶數各達908萬戶及55萬戶。

每月用電量落在331至700度的住宅、701至1500度的小商店，電價調幅為5%；每月用電量落在701至1000度的住宅、1501至3000度的小商店調漲7%；每月用電量達1001度以上的住宅、3001度以上的小商店調漲10%。

產業用電方面，約44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心（IDC）級距，調幅至多25%。

4月電價調漲方案。（中央社製圖）

牌照稅4月開徵 估開徵輛數超過823萬輛

4月1日同步開徵的使用牌照稅，繳納期限至4月30日止。

財政部表示，今年開徵輛數超過823萬輛、稅額約新台幣661.4億元。使用牌照稅開徵範圍包括一般自用車輛、151cc以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。

因應央行升息半碼 公股非政策性房貸利率同步調高

中央銀行3月21日舉行今年第1季理監事會議，決議自3月22日升息半碼（0.125個百分點），重貼現率調升為2%。

升息後房貸族則首當其衝，各公股銀行的非政策性房貸利率最快將於4月2日起反映，調幅多為0.125個百分點；首購族地板價將來到2.185%，2房族適用利率將達2.475%，3、4房預計升至2.75%。

政策性貸款部分，行政院於3月22日決議，政府將全額補貼因升息所致的勞工紓困貸款，勞動部繼續全額補貼升息半碼所增加的利息，預計預計受益勞工達52萬人。

另外其他6類貸款，就學貸款、資金紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款、疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款、青年安心成家購屋貸款、政策性房貸補貼等部分，則不受升息影響，由政府繼續補貼。（編輯：潘羿菁）1130401