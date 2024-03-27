牌照稅4/1起繳納 全台開徵823萬輛、稅額661億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北27日電）財政部今天表示，使用牌照稅4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，今年開徵輛數超過823萬輛、稅額約新台幣661.4億元，均呈年增格局。

財政部今天舉辦113年使用牌照稅開徵記者會，與會的桃園市政府地方稅務局長姚世昌表示，開徵範圍包括一般自用車輛、151cc以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。

姚世昌指出，統計今年開徵輛數為823萬1699輛，年增約17萬6026輛，增幅2.2%，帶動開徵稅額攀至661億4255萬元，年增約3億6903萬元，增幅為0.6%；針對稅額年增幅度小於開徵輛數，他說明，主因增加較多的車輛多屬於151cc以上的重機或1800cc以下的小客車，其牌照稅額相對較低。

姚世昌表示，今年免稅車輛合計約96萬輛、免稅稅額總計約96億元；其中，目前各地方政府對電動車免徵使用牌照稅，截至113年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有5.9萬輛，免徵金額約16.9億元，較112年成長約3%。

至於六都開徵情形，姚世昌表示，六都開徵552萬2352輛，開徵稅額約450億530萬元，占全國開徵車輛數比例67%、開徵稅額68%；其中，台中市開徵車輛數113萬3096輛，開徵稅額約93億8257萬元，占全國開徵車輛數比例13.8%、開徵稅額的14.2%，開徵車輛數與稅額皆居六都之冠。

姚世昌進一步指出，六都中以桃園市的開徵車輛數年成長2.9%為最高，年增率最小者為台北市、僅微幅成長0.9%，同時，台北市為六都稅額唯一年減者，推測原因與台北市大眾交通網絡完善有關。

姚世昌提醒，今年牌照稅4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，若逾期繳納，每逾3天將按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。超過30天仍未繳納，稽徵機關會移送法務部行政執行署所屬執行分署強制執行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，若民眾有繳稅困難，需於繳納期間洽車籍所在地的地方稅稽徵機關，詢問是否符合申請延期或分期繳納規定，以維護自身權益。

此外，如果納稅義務人名下有多台車輛，姚世昌指出，可向車籍所在地的地方稅稽徵機關，申請同一直轄市或縣市轄區內全部車輛的使用牌照稅繳款書歸戶；每張歸戶繳款書以5筆車號為限，即1張最多可繳納5台車輛的使用牌照稅，如果有6台車輛，就會收到2張繳款書。（編輯：黃國倫）1130327