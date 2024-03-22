公股銀房貸利率最快4/1反映升息 首購價2.185%起跳

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（中央社記者張璦台北22日電）央行再升息半碼，房貸族首當其衝，各公股銀行的非政策性房貸利率最快將於4月1日起反映，調幅多為0.125個百分點；同時，行庫針對優質首購族地板價料將來到2.185%，2房族適用利率將達2.475%，3、4房預計升至2.75%。

中央銀行昨天舉行今年首場理監事會議，為抑制通膨預期心理，決議升息半碼（0.125個百分點），存款族可望因利息收入增加而受惠，但有殼蝸牛也將因房貸利率調升，而背負更沉重的壓力。

以指數型房貸來說，利率計算方式為「指標利率＋加碼利率」，升息將牽動房貸的指標利率調高，而多數行庫房貸指標利率，是參考同業之間1年期定期儲蓄存款「機動」或「固定」利率的平均值。

根據台灣銀行、土地銀行、第一銀行、合庫銀行陸續公告的最新存款牌告利率，具有指標意義的1年期定期儲蓄存款「機動」與「固定」利率，均調高0.125個百分點。由此可以預期，多數行庫的房貸利率，將跟進調升0.125個百分點。

以本次升息後，非政策性貸款的首購房貸最低樓地板利率2.185%試算，比起升息循環前的1.31%水準，每新台幣100萬元房貸、30年期，採本息平均攤還法，每個月平均本息將增加約428元，一年增加將近5140元。

也就是說，若民眾貸款金額為1000萬元，一年增加利息支出超過5萬元。

盤點公股行庫非政策性房貸戶，何時開始有感；台企銀4月1日調整指標利率，依據為台銀、合庫銀、土銀、一銀、華銀、彰銀等6間行庫1年期定儲存款「固定利率」的平均數，調幅料為0.125個百分點。

至於其他行庫房貸利率調整時間，華南銀行月調日期為每月的7日，土銀月調為10日，合庫銀、一銀生效日為每月的15日，彰銀月調生效時間也是每月的15日；台銀、兆豐銀行房貸利率反映央行本次升息，預計落在4月下旬；確切利率調幅須待各家行庫於季調、月調時，公布的數字而定。（編輯：楊凱翔）1130322