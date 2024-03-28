北市試辦機車與大重機共用格位 路邊停車格首創

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市首創路邊停車格試辦機車與大型重型機車共用格位，地點為杭州南路與徐州路，4月1日起試辦6個月，大重機收費比照現地路段機車費率。

北市停車管理工程處表示，為提升停車空間使用效率、維持停車秩序與改善違停現象，研擬「機車與大型重型機車共用機車格位」試辦計畫，並提報交通部，3月14日核定試辦計畫。

停管處表示，4月1日起，在杭州南路1段24號（交通部會議中心前）及徐州路2號（台大護理學院前）等2處地點試辦6個月，會設置專用標誌牌面，牌面上會有機車與大重機共用圖示，並標示「普通與大型重型機車共用」字樣；未來共用格位內，每輛大重機收費費率均比照現地路段機車費率計算。

停管處企劃科長楊遠明告訴中央社記者，格位2處預計15格，且為了不要讓大重機車身超出格位，採用斜向車格形式，縱深2公尺、寬度1公尺；會選定杭州南路跟徐州路這2個地點，也是從數據發現這2處大重機停放較多。

停管處指出，依據交通部公路局車輛領牌數統計資料，查詢登記於北市的大型重型機車截至今年1月底止，已有2萬9536輛（含紅牌大重機1萬4047輛、黃牌大重機1萬5489輛），停車需求日益殷切。

停管處說，除作為休憩使用外，部分大重機兼具通勤功能，導致大重機違規停放於機車停車格，或1台大重機停放1格汽車位、被詬病浪費空間等問題，因此提報試辦計畫。

試辦期間，停管處將持續蒐集使用者及各界意見納入評估，並檢討修改相關內容或措施後，再將試辦成效提報交通部作為修正相關規定的依據。

停管處說，未來試辦區域內的使用者繳納停車費時，會有意見回饋表單的QR Code可以掃描，呼籲使用者踴躍提供使用意見，藉以檢視試辦成效及對後續法規修訂建議。（編輯：方沛清）1130328