台北市忠孝西路機車深夜解禁 學者：開放時段沒太大實質意義
2022/12/2 17:58（12/2 19:09 更新）
台北市忠孝西路禁行機車路段自14日起夜間時段將開放機車通行，機車路權促進團體2日對這項措施表達肯定，但認為太過保守，希望下屆市長可以朝全時段開放為政策目標。圖為忠孝西路日間車流。中央社記者裴禛攝 111年12月2日
（中央社記者余曉涵台北2日電）台北市忠孝西路禁行機車路段夜間時段將開放機車通行，學者認為應該要給機車路權，但開放一定要有配套；開不開放機車行駛是權衡的結果，僅開放夜間影響較小並沒有問題。
台北市交通管制工程處今天宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。
消基會董事李克聰接受中央社記者訪問時表示，基本上還是應該要維持基本的路權，但開放一定要有配套的交通工程設計，讓機車走得安全。
李克聰認為，對於其他車輛的調整配合也應該要有規劃措施。
淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，開放夜間時段影響較少是沒有問題的，但開放這個時段就是為開放而開放，沒有太大實質意義。
張勝雄指出，過去這個路段不開放機車通行的主因是公車數量大，因此權衡下禁止機車通行，若要開放，主政的人應該要說明這樣選擇的理由是什麼，對受影響者的損害應該要有什麼的補救賠償。（編輯：管中維）1111202
（中央社製圖）
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