台北市中山北路北安路口10月逐步開放機車 往返士林大直不再繞行

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市交工處表示，中山北路北安路口因實施汽機車分流，機車騎士須繞行才能往返士林、大直及中山北路3段，會勘後決定10月4日及25日逐步開放騎機車，更省時。

北市交通管制工程處新聞稿指出，中山北路北安路口因實施汽機車分流，機車騎士須繞行才能往返士林、大直及中山北路3段。

交工處表示，經邀集里辦公處及警察局等單位現場會勘後，將於10月4日、25日分階段調整機車行駛動線，以減少機車通勤時間。

交工處說，考量中山北路與北安路交匯處長期實施汽機車分流，為使用路人適應新動線調整，將採2階段逐步開放機車行駛。第1階段自10月4日起，大直北安路往南至中山北路3段，部分車道開放機車行駛。

第2階段自10月25日起，士林中山北路4段往東至大直北安路，部分車道開放機車行駛。

交工處將塗除部分車道禁行機車標字、增設預告牌面、宣導牌面等設施，預期方案實施後將大幅減少機車往返時間。（編輯：張銘坤）1110924