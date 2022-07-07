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新北試辦重新橋機車道區間測速 事故較去年同期增加計畫喊停

2022/7/7 13:12（7/7 14:36 更新）
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新北市交通局7日指出，將不實施重新橋機車道區間測速，且在全面改善道路交通設施前，不建議啟動重新橋區間測速。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月7日
新北市交通局7日指出，將不實施重新橋機車道區間測速，且在全面改善道路交通設施前，不建議啟動重新橋區間測速。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月7日
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（中央社記者葉臻新北7日電）新北市交通局今天上午指出，將不實施重新橋機車道區間測速，且在全面改善道路交通設施前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種。

新北市於6月5日在重新橋機車道（新莊往三重方向）啟用機車區間測速執法設備，以試辦方式進行；經新北市政府警察局交通警察大隊統計，此路段6月事故件數14件、受傷人數28人，都比去年同期增加。

新北市政府交通局向中央社表示，重新橋機車道區間測速在這段期間並未啟動，僅有蒐集交通數據，目前已停止資料蒐集。

新北市政府交通局今天發布新聞稿指出，自6月5日起透過區間測速設備蒐集、分析相關行車數據3萬8616筆，並已取消機慢車道上引道雙白線，統一機車道速限為40公里等交通改善措施；至於長期方案，將配合橋梁改建調整慢車行車動線。

交通局表示，已多次邀集新北市警察局、養工處等相關單位，以及學者專家審慎檢視重新橋機慢車道行車空間與數據；除重新橋機慢車道雙白線及速限檢討外，並在上下引道、彎道易發生事故點前增設「慢」字警示標誌，以及主線「慢速車靠右」、下橋段的「禁止超車」等標誌牌面，以提升行車安全。

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交通局指出，長期方案將由養工處規劃拆除主線段的實體分隔設施，以增加機慢車道寬度；另受限於橋梁結構、動線及安全分流，目前無法開放機車行駛重新橋汽車道；未來橋梁拆除改建時，將檢討規劃機車、慢車與行人的分流用路空間，並評估調整機車道速限的可行性。

交通局表示，為提升行車安全，配合調整與改善道路交通設施，在全面改善完成前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理。（編輯：戴光育）1110707

新北市交通局表示，為提升行車安全，配合調整與改善道路交通設施，在全面改善完成前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月7日
新北市交通局表示，為提升行車安全，配合調整與改善道路交通設施，在全面改善完成前，不建議啟動重新橋區間測速，未來區間測速也將不分車種，並縮短範圍針對主線實施汽機車安全速度管理。（新北市交通局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月7日
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