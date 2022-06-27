桃園市多功能科技執法示範場域 16處設備7月上路

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桃園市警局27日表示，桃園區成功路與三民路口建置「多功能科技執法示範場域」完成測試驗收，7月1日起啟用16處科技執法設備，針對駕駛闖紅燈、違規迴轉等違規行為加強取締。（桃園市警局交通警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市警局今天表示，桃園區成功路與三民路口建置「多功能科技執法示範場域」完成測試驗收，7月1日起啟用16處科技執法設備，針對駕駛闖紅燈、違規迴轉等違規行為加強取締。

桃園市警局交通警察大隊發布新聞稿表示，桃園區成功路與三民路口為不對稱的五向散射道路，這處路口在民國110年的A2、A3交通事故發生超過百件以上，是全桃園事故排名第1的路口，經研究評估後，計畫建置為多功能科技執法實驗示範場域，將民眾易肇事違規項目全部納入科技執法規劃。

交通警察大隊指出，成功路與三民路口建置的「多功能科技執法示範場域」，路口共建置16處科技執法設備，包涵偵測路口未禮讓行人2處、機車未依兩段式左轉2處、闖紅燈6處（其中1處含違規迴轉）、未保持路口淨空1處、佔用機慢車停等區3處、未依標誌標線行駛2處，希望藉由科技執法導正民眾駕駛習慣，降低各類交通事故發生。

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交通警察大隊說，警方也在各路口前方設置固定式科技執法警告標誌10面、CMS可變資訊看版7組；為預防行人交通事故，並建置雷達車輛預警行人系統1套，可在電子看版顯示並發出聲響提醒行人「左方來車」，以維護行人安全。

交通警察大隊表示，桃園區成功路與三民路口，是全桃園市第一處「多功能科技執法實驗示範場域」，未來將檢討科技執法的實際成效，評估陸續推廣建置的可能性。（編輯：方沛清）1110627