中市新重劃區無號誌路口車禍頻傳 警方建請設置

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市北屯區南興三路與順興街口2日下午發生機車與汽車碰撞事故，警方今天表示，由於此處是新重劃區無交通號誌路口，將建請市府交通局建置交通號誌，防制車禍事故發生。

台中市警察局第五分局發布訊息指出，2日下午2時52分接獲通報，位於南興三路口與順興街口發生車禍，事故發生時，易姓男子（44歲）騎機車由南興二路沿順興街往軍福十九路方向行駛，而張姓女子（43歲）由南興路沿南興三路往北屯路方向行駛。

警方表示，2車經過案發地點時，機車右側身與汽車車頭發生碰撞事故，機車騎士撞擊時噴飛落地，全身多處受傷及左手骨折，汽車駕駛則未受傷，經酒測，2人都無飲酒情形。

對於事故發生原因，警方初步研判，疑因機車騎士在無號誌路口未依停讓標誌停讓，而汽車駕駛則在無號誌路口未依規定減速，至於肇事責任還須進一步調查釐清。

由於有目擊者事後在臉書（Facebook）粉專貼文指出，自從南興三路打通到北屯路，已成為當地民眾出入北屯的便捷道路之一，可以避開東山路或松竹路的車流，但這個路口未設置交通號誌，前幾週也發生車禍，傷者目前還在醫院。

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目擊民眾表示，南興三路自旱溪西路開始往北屯路沿路都設置紅綠燈，唯獨這個路口沒有設置，他在出入這個路口時都特別小心與注意，並降低車速通過，若有設置紅綠燈或雙閃號誌，多少能減免車禍發生率，希望在地民代及政府能重視。

第五分局表示，已將此案相關資訊傳給交通局交工科，建請交通局評估於此路口設置交通號誌，以防制交通事故發生。（編輯：陳仁華）1110703