新莊中正路2路口車流多 15日起開放機車左轉

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新北市新莊區中正路與建國一路路口（圖）、中正路與大觀街路口將自15日起開放機車直接左轉，以維護待轉機車及直行車安全。（新北市交通局提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月14日

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（中央社記者高華謙新北14日電）新北市新莊中正路與建國一路路口、中正路與大觀街路口明天起開放機車左轉，新北市交通局指出，原待轉區保留，直接左轉應提前到內側車道。民眾表示，標示要清楚，樂觀其成。

新北市政府交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，新莊區中正路沿線多為2車道路段，內側車道無禁行機車管制。

林昭賢指出，新莊區中正路左轉建國一路（輔大旁、中正路514巷口）及中正路左轉大觀街路口（恆毅中學前）的機車量大，考量機車待轉區在尖峰時段擠滿機車，且內側設有左轉專用車道及專用時相，經評估後決定明天起開放機車可直接左轉，以維待轉機車及直行車安全。

輔仁大學周姓校友表示，以往新莊區中正路要左轉建國一路，都要在中正路514巷超小的待轉區待轉，車多時常擠成一團，「技術要很好，超怕被撞」，現在開放直接左轉是很好的措施。

輔大林姓同學說，待轉區在尖峰時間都會爆滿，不管對機車騎士或行人都很危險，且每次都要等2次超久紅綠燈，因此「樂觀其成」；不過，還是對直接左轉的安全性有些疑慮，希望相關標誌要標示清楚。

至於中正路左轉大觀街路口，林姓同學表示，她覺得這裡車速超級快，直接左轉的話怕有點危險。

林昭賢指出，這2處路口前方會增設車道預告標誌，以及機車可直接左轉標誌，提醒機車提前分流。

新北市交通局表示，左轉的機車騎士一定要提前行駛到內側車道，並依序前進，如果未利用左轉車道而直接由中、外側車道橫切左轉，警方可依道路交通管理處罰條例處新台幣600元以上1800元以下罰鍰；而路口機車待轉區仍保留，慢速機車與自行車仍可利用原動線待轉。

交通局指出，新北市有224萬輛機車，居全國之冠，交通局針對單向2車道路段，除特殊路段外，已全面取消內側車道禁行機車，開放61處路口機車免兩段式左轉。

另外，同時設置44處機慢車左轉專用道藍色鋪面，提升駕駛人辨識以區隔車輛分道行駛，並於11座橋梁機車道開設緊急通行缺口，有效縮短事故排除時間，提供機車族安全友善的交通環境。（編輯：戴光育）1111014