北市內湖路1段畸形待轉區 5月底開放機車左轉

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市內湖路1段與堤頂大道2段交叉口的1處機車待轉區，機車左轉須繞過分隔島才能待轉，被稱為最畸形待轉區，北市府交工處今天表示，預計5月底實施機車可直接左轉政策。

國民黨台北市議員李明賢透過臉書Facebook表示，位於內湖路1段與堤頂大道2段交叉口的機車待轉區，堪稱最奇耙且畸形的待轉區，機車要待轉進內湖路1段91巷時，須先逆向騎到堤頂大道2段內的待轉區，若遇尖峰時刻甚至要停在槽化線。

他說，去年11月赴現場會勘，上週再邀北市政府交通管制工程處等單位到場，相關單位提及將塗銷及拆除內線禁行機車的地面標線及牌面，並開放機車免強制待轉。

他表示，北市府預估5月底開放機車免待轉，騎士之後從內湖路1段要進入內湖路1段91巷時能直接左轉，此巷弄是進入內湖科技園區的主要道路之一。

北市交工處設施科長江長恩接受電話訪問表示，關於內湖路1段及堤頂大道2段交叉口開放機車直接左轉政策已研擬一段時間，經議員在去年要求，後續蒐集資料及內部評估並與民間單位討論，決議開放機車可直接左轉。

他說，此路段在5月底將開放機車可直接左轉進入內湖路1段91巷，仍會留存待轉區，提供給不敢直接左轉的機車騎士使用，經開放後會持續觀察車禍件數增減情形，後續再提出調整改善措施。

他表示，內湖路1段與堤頂大道2段交叉口待轉區，因提供待轉機車騎乘方向不順暢，包含受到道路路形關係及待轉區旁有分隔島，進而影響機車進入待轉區動線。（編輯：方沛清）1120329