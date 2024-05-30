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台南市機車直接左轉 黃偉哲：預定年底全面開放

2024/5/30 15:43（5/30 16:13 更新）
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圖為台南市機車直接左轉試辦路段東區崇學路。（台南市政府交通局提供）
圖為台南市機車直接左轉試辦路段東區崇學路。（台南市政府交通局提供）
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市去年10月起陸續開放部分路段機車直接左轉，市長黃偉哲今天表示，預定今年底全面開放。

黃偉哲今天在台南市議會答詢表示，台南市機車直接左轉，將視執行成效及民眾反映情況，以今年底全面開放為目標。

市府交通局指出，台南市去年10月28日起陸續開放10個行政區16條路段機車直接左轉，包括中西區、東區、北區、南區、安南區、安平區、永康區、仁德區、歸仁區及關廟區，今年底將對尚待開放36條路段採一次性全面開放。

此外，開放前路段上如有路面更新工程，既有「禁行機慢車」標字不再繪設，相關標線、標誌調整以今年底全數完成為目標；其他行政區及公路局權管省道路段，也將逐步展開盤點工作。（編輯：陳仁華）1130530

#公路局
#黃偉哲
#台南市
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