台南市機車直接左轉 4/27再開放7路段

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市去年10月、12月分別開放9路段機車直接左轉後，市府今天宣布，4月27日再開放中西區民生路、182線仁德區至關廟區等7路段，後續將加速推動全面開放。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，4月27日起開放機車直接左轉7路段，分別是東區裕永路（平實八街至永康區復興路）、中西區民生路（湯德章圓環至臨安路）、安平區民權路（中華西路至安北路）、南區大成路（新都路至金華路）、北區西門路（成功路至公園北路）、安南區怡安路（安和路至長溪路）及橫跨仁德區、歸仁區、關廟區的182線中山路（仁德中正路至關廟台19甲線），總長17.65公里及182處路口。

交通局表示，市府去年10月、12月分別對中西區中正路、府前路等9條單向2車道路型路段，開放機車行駛內側車道及路口不強制兩段式左轉，總長14.75公里及202個路口，路段型態包含中央分隔及標線分隔路段，路口型態包括3色號誌及閃光號誌路口。

統計顯示，開放機車直接左轉路段受傷事故件數529件，其中機車涉入401件，較去年同期事故件數496件、機車涉入462件，未有明顯增加；另肇事原因涉及機車直接左轉僅約20件，行車風險未提升。

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交通局長王銘德表示，目前原台南市6區及永康區共46路段屬單向2車道路型，扣除已試辦9路段，尚有37條道路未開放，加上鄰近仁德區、歸仁區符合路型6路段，還有43路段尚待開放。

交通局表示，預定今年下半年對原台南市6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放36路段採一次性開放，今年底完成標誌調整。此外，其它行政區及公路局權管省道路段，交通局也將逐步盤點，以今年底前全面開放為目標。（編輯：黃世雅）1130418