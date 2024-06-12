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台南6行政區公車路網重整 首批路線估年底上路

2024/6/12 17:40（6/12 17:51 更新）
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台南市交通局再推動市區公車路網重整，將原府城地區路網分為都會公車、生活公車、厝邊公車，並公告徵求業者作業，盼提供便捷友善公共運輸環境，首批路線預定2024年底上路。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月12日
台南市交通局再推動市區公車路網重整，將原府城地區路網分為都會公車、生活公車、厝邊公車，並公告徵求業者作業，盼提供便捷友善公共運輸環境，首批路線預定2024年底上路。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年6月12日
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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市政府今天宣布啟動原台南市6個行政區公車路網重整，透過路線分級、加密班次及新闢路線而規劃，近期已公告路線徵求營運業者，首批路線預定今年底上路。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，民國113年公車運量已成長近15%，交通局再推動市區公車路網重整，將原府城地區路網分為都會公車、生活公車、厝邊公車，並公告徵求業者作業，提供便捷友善公共運輸環境。

交通局先前已依電子票證等大數據資料，分析市民乘車需求及重要起訖點，也曾舉辦公民參與工作坊，整合市民意見。但公車運量因疫情跌至谷底，如今隨著運量回溫推出新路網規劃，培養更多公共運輸使用量。

交通局長王銘德表示，新的市區公車採路線分級概念，分為都會公車、生活公車及厝邊公車等3個層級，都會公車以路線直截、加密班次等重點路線為主，將既有運量最高的1、2、3、5路市區公車轉型為7條都會公車路線，路線截彎取直且加密班次，延伸服務至安南區、永康區及仁德區，形成市區公車骨幹。

生活公車以優化既有路線為目標，改善無效率繞駛路段及增加班次，且依民眾需求擴充路線。厝邊公車原已有901、902兩條，將再滿足市區近郊、新興社區等公共運輸服務缺口，並採行中型巴士或9人小巴深入社區聚落，提供更細緻移動服務。

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台南市公共運輸處長吳俁之告訴中央社記者，台南縣市合併後，市府重整原台南縣公車路線，如今是原台南市6個行政區首度公車路網重整，整體路線正辦理公告徵求業者程序，部分路線則由既有業者承接調整，業者確認後需有籌備期，籌備完成才確認公布正式路線、站位、班次等細節。

吳俁之說，原台南市公車路網調整首批路線預定今年底上路，其餘路線將於114年分批上線。（編輯：李淑華）1130612

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