台南試辦機車直接左轉事故未增 將擴大實施

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市政府去年10月28日起陸續在7個行政區9條路段202個路口試辦不強制機車左轉3個月，交通事故未明顯增加，初定逐步擴大試辦範圍至歸仁區、仁德區等行政區。

台南市去年10月28日起試辦不強制機車左轉3個月，試辦路段包括中西區中正路及府前路、永康區大灣路及富強路1段、南區新興路、北區公園路、東區崇學路、安平區文平路、安南區安和路4段及5段，總長14.75公里共202個路口。

市府交通局統計，試辦路段型態涵蓋中央分隔及標線分隔，路口型態包含三色號誌及閃光號誌，受傷交通事故件數共268件，其中機車涉入197件，肇事原因涉及機車直接左轉事故14件，全是機車在最外側車道直接左轉。

交通局表示，試辦結果顯示交通事故未因開放機車直接左轉而增加，未來將持續追蹤檢討及規劃其他試辦路段，擴大至歸仁區及仁德區等行政區。

此外，交通局也將加強「左轉車靠左、右轉車靠右」教育，用路人左轉前應提前打方向燈靠左行駛，以確保行車安全。（編輯：黃世雅）1130207