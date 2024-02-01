重機停機車格台中試辦 汽車駕駛贊成機車族反對

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市政府公告，今天起試辦開放3處路外停車場，機車場可停大型重機。公告後，不只重機車友支持，汽車族也贊成，但機車族則憂心停車碰傷高昂重機引發糾紛、爭停車格，而持反對意見。

台中市政府交通局公告，今天起試辦開放市政公園停車場、惠新停車場與豐原轉運站停車場，機車場可停大型重機，提供騎乘大型重型機車的民眾方便停放，停車費用視車格種類收費，後續將視試辦情形進行滾動檢討。

重機車友王崧平表示，贊成重機可停放一般機車停車格，現在重機越做越小台，大型的重機比例也比較少，有需要的車友也會自行選擇停放汽車停車格，開放後也可避免重機與汽車搶車位，期盼路邊機車格也能開放重機停放。

重機車友「阿意」也指出，過去曾有車友依規定將重機停放在汽車停車格內，卻遭惡意踢倒造成車輛受損，且若是機車停車格較狹窄，愛車的重機騎士也會自行選擇位置停放，不應限制重機只能停在汽車停車格。

「贊成開放重機停機車格」陳姓汽車駕駛說，他因工作通勤關係，在公有停車場租用月租停車格，但尖峰時段常找不到停車位，若看見重機停放汽車停車格，都會希望他們改停放在機車格內釋出空間。

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廖姓機車族則持反對意見，她指出，市區機車格常一位難求，且偶有停放過近而碰傷他人機車的狀況，憂心高昂的重機停在旁邊，因他人搬動自己機車，卻連帶撞傷鄰近重機的狀況發生，恐引發糾紛，且機車格數量已不足，又多了重機來搶位置。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等團體，去年底曾號召重機包圍交通部抗議，提出立即依法開放大型重型機車行駛高速公路，以及開放大型重型機車停放機車格等訴求。（編輯：黃世雅）1130201