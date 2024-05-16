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台南永康2污水下水道工程開工 可接管6796戶

2024/5/16 17:20（5/16 17:36 更新）
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台南市政府推動污水下水道系統建設，永康地區2項工程16日開工動土，市長黃偉哲（前右3）等人出席執鏟。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月16日
台南市政府推動污水下水道系統建設，永康地區2項工程16日開工動土，市長黃偉哲（前右3）等人出席執鏟。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市府推動污水下水道系統建設，永康區「PA分區管線及用戶接管工程第一標」及「PB分區管線及用戶接管工程第一標」工程今天開工，估民國115年完工，可接管6796戶。

台南市長黃偉哲下午在開工典禮致詞表示，污水下水道接管率是市府一直努力推動建設，他當市長第1年，台南接管率是六都第6名，現在已是第4名，為推動永康污水下水道系統建設計畫，向國土管理署爭取經費已投入新台幣50.4億元，已布設管線長度約68公里，接管約2.4萬戶。

黃偉哲表示，污水下水道是看不到但卻很重要的建設，也是城市進步指標，不僅改善周遭環境，並減少臭味及蚊蟲孳生等問題，台南會持續推動污水下水道建設，並落實水資源永續再利用，讓市民擁有良好生活環境品質。

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南市府水利局提供資料說明，目前永康地區第2期實施計畫全面啟動，「PA分區管線及用戶接管工程第一標」及「PB分區管線及用戶接管工程第一標」開工，經費總額合計達6.9億元，計畫區內產生污水將收集納入水資源回收中心處理，可改善鹽水溪及二仁溪上游支流三爺溪排水水質。

水利局指出，2案工程預計115年6月完成後，共可接管6796戶，提升永康系統用戶接管普及率7.53%。（編輯：陳仁華）1130516

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