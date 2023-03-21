忠孝西路機車深夜通行實施滿3月 北市擬開放其他時段

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台北市忠孝西路去年12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行，首日深夜即有不少民眾騎車經過。中央社記者謝佳璋攝 111年12月14日

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市忠孝西路開放機車深夜通行實施3個多月，議員認為開放後車禍逐月減少，應放寬時段。北市交通局今天指出，不排除開放其他時段，預計9月提出初步規劃方案。

台北車站前忠孝西路段禁行機車超過40年，台北市政府從去年12月14日起，開放每天深夜11時至隔天上午6時的外側2車道讓機車通行。

國民黨台北市議員李明賢今天透過臉書（Facebook）表示，北市府開放忠孝西路讓機車通行後，資料顯示車禍數逐月減少，從事故數與發生率來看，忠孝西路開放機車行駛便利也安全。

李明賢表示，經警方統計忠孝西路（中山至重慶段）開放機車行駛後，去年12月共發生25件車禍，今年1月17件、2月14件，車禍數逐月下滑。其中，去年12月間曾發生一起機車誤闖釀車禍事故，且非在深夜開放時段。

他說，北市府曾提過忠孝西路開放機車通行恐造成更多機車車禍，但從數據來看開放機車行駛是便利安全，也打臉通行後讓機車更危險的言論，目前時段已無法滿足機車族的上班通勤需求，市府應檢討及放寬。

對此，北市交通局交通管制工程處規劃科長陳詩韻接受媒體電訪表示，不排除研擬其他時段讓機車通行，但仍須看後續相關評估結果，才能確定開放時段。

她說，曾評估忠孝西路若全面開放機車通行，機車總數量會有4000到6000多輛，若開放後也要規劃針對公車及機車等影響的交通配套，且選在深夜開放是考量公車數量少、交通量小，且只是第一階段。

交工處新聞資料則指出，忠孝西路為公車路線密集市區主要幹道，若放寬開放機車通行時段，須更細膩評估機車通行後與汽車、大客車等車流影響、相關配套措施，將持續蒐集資料，邀專家學者及公車業者、機車族代表等開會，9月擬提出初步規劃方案，屆時會一併對外說明方案上路時程。（編輯：蕭博文）1120321