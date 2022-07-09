交通解嚴大遊行 3000機車騎過忠孝西路要道路平權

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台灣機車路權促進會等團體9日下午在台北發起交通解嚴大遊行，吸引大批機車騎士到場響應，眾人高喊口號，為爭取道路平權發聲。中央社記者趙世勳攝 111年7月9日

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣機車路權促進會今天發起第1屆交通解嚴大遊行，約有3000輛機車騎士騎著機車通過禁行機車的台北市忠孝西路，要求道路平權5大訴求，呼籲政府正視騎士權益。

台灣機車路權促進會今天舉行首屆交通解嚴大遊行，同時結盟陸、海、空的交通倡議團體，向交通部表達對於交通現狀的不滿，今年的主軸訴求為機車路權，期望透過遊行提醒所有用路人，交通部對機車的管理方式形同戒嚴。

主辦單位統計，參加遊行的機車約有3000輛，遊行隊伍從中山北路出發，繞行台北市區，還騎上全面禁行機車的忠孝西路，並在凱道集會，提出道路平權五大訴求。

五大道路平權訴求如下：

一、省道全面開放機車行駛：即刻開放蘇花改、南迴改通行機車。

二、廢除「道路交通安全規則」第99條：全面廢除禁行機車、全面廢除強制兩段式左轉、即刻開放大型重機行駛高速公路。

三、全面廢除區間測速：反對不合理速限、拒絕監控手段。

四、人民參與交通決策：反對政策歧視機車、還民合法改裝權利、開放民間參與道安會，擁有保障席次並將民間團體代表納為當然委員。

五、道路工程改善： 廢除外側左轉專用道、常設內側左轉專用道、以避車彎取代路側停車格。

台灣機車路權促進會也預告，將在11月25日發起「騎上高快速，投票真迅速」的活動，邀請在外地工作和求學的人，一同使用快速又安全的路返鄉投票。

台灣機車路權促進會表示，台灣有1400多萬輛機車，交通部卻長期漠視機車騎士的用路權益，使用禁行機車和強制待轉將機車限制在外側車道；另技術性阻擋重機上國道，並放任地方政府無端禁止普通重型以下機車使用高架道路。

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台灣機車路權促進會指出，交通部只公開報告交通死傷事故的數據，忽略只有財損的事故，以至於機車、自行車和行人等弱勢用路人在事故統計中被過度放大，事實上，經統計包含財損的交通事故後，機車的肇事率遠低於汽車的肇事率，顯現交通部認為機車使用者能力不佳，純粹是赤裸的偏見。

台灣機車路權促進會認為，交通部道路交通安全督導委員會一直希望機車使用者懂得辨識大型車內輪差，卻忘記正是交通部利用禁行機車和強制待轉等制度，把機車分配在大型車右側，幾10年來，無數機車使用者因為顢頇規定被罰款，導致無數寶貴生命慘死在巨輪下。（編輯：陳政偉）1110709

台灣機車路權促進會9日下午在台北舉行交通解嚴大遊行，訴求省道全面開放機車行駛、高速公路開放重機行駛等，以行動爭取機車路權。主辦單位表示，活動有上千名機車騎士響應參與。中央社記者趙世勳攝 111年7月9日

民間團體爭取機車路權，9日在台北市區發起交通解嚴大遊行，沿途行經中山北路、重慶北路、忠孝西路、凱達格蘭大道等處。圖為參與騎士行駛在忠孝西路上，以行動表達訴求。中央社記者趙世勳攝 111年7月9日

為爭取機車路權，台灣機車路權促進會等民團9日在台北市區發起交通解嚴大遊行，大批機車騎士集結響應，高喊「拒絕排斥、正視騎士」等口號。中央社記者趙世勳攝 111年7月9日