機車族爭用路平權 板橋待轉大遶境抗議

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北24日電）台灣機車路權促進會今天在新北市板橋區騎機車「待轉大遶境」陳情，按喇叭抗議市府交通局不正視交通平權，部分騎士甚至遭警方壓制；交通局說，正視促進會提出的意見。

部分機車騎士晚間9時許圍繞在新府路與中山路口，沿周邊路口不斷迴旋待轉，按喇叭抗議，要求新北市政府交通局正視道路平權；插著旗幟的擴音箱也播放抗議訴求，指交通局經1年陳情抗議，卻未正視訴求。

促進會去年12月18日曾在相同地點辦「待轉大遶境」，爭取各級道路與路口塗銷禁行機車與開放機車直接左轉。

抗議活動引起新北歡樂耶誕城人潮側目，新北市府警察局海山分局出動警力抒解路口車流與行人，但部分機車騎士過於激動並引起交通阻塞，也有人在交通指示牌貼海報，3人遭警方壓制；抗議群眾則高喊口號抗議。

促進會在社群網站臉書（Facebook）貼文說，嚴厲斥責警察用違法及暴力手段逮捕。促進會只是要讓機車可和汽車擁有相同路權，也可使用安全道路，讓機車族有一樣的移動能力，縮小階級差異，消除貧富差距，但警察一再暴力驅趕抗議民眾，意圖消弭人民微小抵抗。

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海山分局表示，絕對尊重民眾任何表達意見的權利與自由，但更要維護大眾運輸安全與便利，避免任何行為影響用路人交通安全。任何污辱公署或毀壞公物者，警方必定嚴正執法，制止類似事件發生。

交通局發布新聞稿說，傾聽機車族及地方民意建議，調整優化道路安全，以專業角度打造安全友善交通環境，已在取消8處強制機車兩段式左轉議題達共識。新北部分路口續辦會勘開放機慢車直接左轉，其他訴求也正蒐集樣態，並與促進會共同個案討論改善方式。（編輯：李明宗）1101224

台灣機車路權促進會24日晚間在新北市板橋區騎機車「待轉大遶境」陳情，按喇叭抗議市府交通局不正視交通平權，有部分機車騎士過於激動並引起交通阻塞，也有人在交通指示牌貼海報，3人遭警方壓制後帶回。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月24日

台灣機車路權促進會24日晚間在新北市板橋區新府路與中山路口騎機車陳情，機車騎士沿周邊路口迴旋待轉，按喇叭抗議市府交通局不正視交通平權。中央社記者黃旭昇新北攝 110年12月24日