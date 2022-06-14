交通部將開放大型重機走蘇花改 白牌機車也列評估

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（中央社記者王鴻國新北14日電）交通部長王國材今天表示，經半年試辦，他將同意蘇花改開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，白牌機車也列評估研擬，如果可行也傾向開放。

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王國材上午視察台鐵汐科站時接受媒體聯訪表示，蘇花改試辦黃牌及紅牌大型重型機車通行，大型重型機車通行蘇花改試辦到3月底已半年，公路總局評估試辦期間的行車秩序、安全評估都沒有問題，已建議直接開放，他也會予以同意。

媒體追問是否開放白牌機車通行蘇花改的問題，王國材表示，由於蘇花改的精神是「安全」，如果走在舊蘇花公路上比較危險，他個人也支持開放，他已要求公路總局就開放大型重機以外機車的評估，進行下一階段研擬，如果可行的話，他也傾向開放。（編輯：李錫璋）1110614