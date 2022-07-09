機車團體呼籲道路平權 交通部：安全下滾動調整

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣機車路權促進會今天發起首屆交通解嚴大遊行，要求道路平權多項訴求。交通部回應，在維護民眾共同使用道路空間安全下，滾動調整。

交通部表示，對於機車路權團體訴求，交通部將於維護國人共同使用道路空間安全下，持續與社會各界溝通討論滾動調整相關措施。

針對禁行機車左轉及機車兩段式左轉部分，交通部表示，各道路主管機關都可在不修法下，各自依權責檢視所轄道路的交通狀況及管理需要，研議相關取消禁行機車道或開放機車可直接左轉。

交通部說，已請運輸研究所持續邀集各道路主管機關，透過事故碰撞型態導向設計範例增進路口安全改善。

有關省道台9線蘇花改及南迴改開放機車部分，交通部說，公路總局已開放大型重型機車通行，後續公路總局也將啟動評估蘇花改開放普通機車行駛。

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至於開放大型重型機車行駛高速公路，高速公路局於106年及109年針對大型重型機車訂定安全、秩序及行為指標，並辦理觀察檢核，但安全、秩序、行為三項檢核指標及民意調查目前都未達到指標檢核，未來會持續檢核，並尊重社會整體的接受度。

至於台灣機車路權促進會要求全面廢除區間測速，交通部認為，尊重各縣市的決定，事實上，到目前執行的成果，區間測速的確有達到安全效益。（編輯：陳政偉）1110709