大型重機騎士撞路樹身亡 警：疑「翹孤輪」釀禍

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苗栗市經國路25日發生一起大型重機撞擊路旁機車及路樹事故，導致閻姓騎士當場失去生命跡象送醫不治。警方27日表示，閻姓騎士當時疑似以後輪著地（俗稱翹孤輪）方式危險駕車，車輛一時失控才會釀禍。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗27日電）苗栗市經國路25日發生一起大型重機撞擊路旁機車及路樹事故，導致閻姓騎士當場失去生命跡象送醫不治，警方今天表示，閻姓騎士當時疑似以「翹孤輪」方式行駛，車輛一時失控才會釀禍。

苗栗縣警察局苗栗分局第五組組長宋明峰今天接受媒體聯訪指出，25日苗栗市經國路發生大型重機肇事案件，經了解，大型重機疑似以前輪抬起，後輪著地（俗稱翹孤輪）方式危險駕車，致車輛失控撞上路邊停等機車及路樹。

警方指出，當天23歲閻姓男子與桃園重機車友相約，趁著週休假日前往苗栗車遊，不排除為耍帥，才以俗稱「翹孤輪」方式行駛，不料，因撞擊力道過大，不但重機斷成2截，閻男也當場死亡，另外還波及路旁1人受傷送醫。

網路上流傳疑似閻男肇事的行車紀錄器影像，畫面中，先是在經國路上加速前進，隨後鏡頭抬移往天空方向，疑似「翹孤輪」，接著就聽見碰撞聲，閻男連人帶車撞上停放路肩的機車及路樹，釀成1死1傷。

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閻男因喜愛騎乘重機，經常分享騎車馳騁的照片，在IG上有1.5萬名粉絲追蹤，去年6月，他曾在IG上留言，「會不會哪一天，我跨上車就再也沒下車」、「到了才發現目的地是天堂」、「說好幾點回家，卻再也回不了家」，不料，竟一語成讖。

苗栗分局指出，大型重機車馬力大操控不易，除應依速限行駛外，勿有超速、壓車及其他危險駕駛行為，以免憾事發生。（編輯：張銘坤）1110627