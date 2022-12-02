台北市忠孝西路14日起可騎機車 晚間11時至清晨6時開放

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台北市忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）台北市交通管制工程處今天宣布，忠孝西路（重慶北路-中山北路）禁行機車路段，將於12月14日起開放機車於夜間11時至隔天上午6時通行。

交工處指出，台北車站前的忠孝西路為公車路線密集的市區主要幹道，考量公車進出站易與機慢車動線交織、造成行車衝突，1978年起忠孝西路（重慶北路至中山北路間路段）禁行機慢車，至今長達40多年。

不過，近年台北車站周邊因忠孝橋引道拆除及西區門戶計畫等，車流形態與路型均有變化，因此重新檢視目前禁行機車管制的合宜性。

交工處說，經運用「第4代台北都會區整體運輸需求預測模式更新版」的運輸需求模型及交通量調校更新後，預估開放後機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛機車、往西可達到4699輛機車，平日上午尖峰往東為6295輛機車、下午尖峰往西為4613輛機車，與北市聯外幹道上下午尖峰機車流量相當。

交工處表示，因該路段平日公車班次單向尖峰小時約150至200班次，假日尖峰小時約100至130班次，公車進出站易與機車混流交織。基於行車安全考量，夜間時段公車班次較少、交通量也較低，因此將於夜間11時至隔天上午6時開放外側兩車道供機車行駛，並於館前路口與中山南北路口機車兩段左轉。

此外，忠孝西路往三重方向於重慶南北路口，若繪設機車兩段左轉待轉區，將與公車動線衝突，且地下道出口與通風井也會影響行車視線，基於行車安全考量，該路口禁止機車兩段左轉，往重慶南路的機車駕駛人，請提前於館前路口右轉繞行。

交工處呼籲機車騎士，開放時段行經台北車站旁（公園路-館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道，以減少與右轉館前路的車輛交織衝突；公車、大客車等大型車及小汽車駕駛在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，變換行向或車道、停靠與起步時，請特別留意機車通行。（編輯：唐聲揚）1111202