台中休旅車自撞 車頭插著標誌桿一路開回彰化

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）有民眾昨天在74號快速道路台中市路段發現一輛休旅車，車頭插著分向標誌桿行駛，警方今天表示，駕駛賴男疑因自撞，由於車子還能行駛，於是一路開回彰化市，將依規定告發處置。

一輛休旅車車頭插著分向標誌桿行駛在74號快速道路上，被拍下影片放上網路，引發討論。台中市警察局第6分局追查發現，案件發生於昨天下午4時53分許，地點在西屯區環中路二段凱旋匝道口。

警方指出，40年次的駕駛賴姓男子，昨天下午沿環中路二段往74號凱旋路匝道西向行駛，到匝道口時疑因未注意車前狀態，自撞路口分向標誌桿。

警方表示，賴男自撞標誌桿後，導致標誌桿斷裂，附著在車頭，由於還能行駛，於是一路開回彰化市，賴男今天中午主動到案說明，全案依違反道路交通管理處罰條例規定告發處置，而交通單位也會向賴男求償損失。（編輯：郭諭儒）1111202